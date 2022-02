أفلام مناسبة للاحتفال بعيد الحب

يحتفل العشاق اليوم بعيد الحب، فاللون الأحمر يكون سيد الألوان في هذا اليوم المميز بالنسبة للكثيرين.

يفضل الكثير من الأشخاص قضاء سهرة عيد الحب في المنزل ومشاهدة الأفلام، بعيدًا عن صخب الحفلات التي تقام بهذه المناسبة.

لهذا قررنا تقديم قائمة من الأفلام الرومانسية التي ينصح بمشاهدتها بسهرة عيد الحب.

1- When Harry Met Sally: فيلم رومانسي مميز صدر في العام 1989، يتحدث عن علاقة سالي وهاري التي تبدأ بخلافٍ، قبل أن يصبحا صديقين مقربين، ثم عاشقين.

2- The Royal Treatment يتناول الفيلم قصة ليزي مصففة الشعر التي تقوم بتصفيف شعر الأمير توماس يوم زفاف، قبل أن يتأخر الزفاف لبعض الوقت بسبب الأعطال الفنية، مما يسمح لليزي والأمير توماس بالتعرف على بعضهما البعض لتنشأ بعدها قصة حبٍ بينهما.

3- Love Rosie يتناول الفيلم قصة شاب وفتاة تجمعها علاقة صداقة قوية منذ الصغر، ويريان أنه من المستحيل أن يقعا بحب بعضهما البعض، مما يدفعهما للبحث عن الشريك المناسب، وبعد عدّة محاولات فاشلة يكتشفان أن الحب هو ما يربطهما ببعضهما.

4- A star is Born فيلم مرشح لأوسكار 2022، يتحدث عن نجم موسيقي يدعى جاكسون يمر بظروف تجعل مستقبله المهني على حافة الانهيار، قبل أن يتعرف على فتاة موهوبة ذات صوت رائع تدعى آلي، لتنشأ بينهما علاقة حب، ويقوم بدفعها للشهرة والأضواء لتؤسس قاعدة جماهيرية كبيرة، في حين كان جاكسون يراقب مجده الضائع.

5- Brooklyn فيلم يعود بنا لخمسينيات القرن العشرين، ويروي قصة أليس لاسي التي تعيش في قرية إيرلندية صغيرة، قبل أن ترحل لبروكلين لتقع بحب توم، قبل أن تحدث مأساة تعيدها لمنزلها، لتجد شابًا يدعى جيم يسعى لكسب ودها.

6- Me Before You يروي الفيلم قصة ليزا الباحثة عن عمل، وبعد أن تجد العمل؛ تقع بحب شاب يعمل معها ويشرف عليها، قبل أن تُفاجأ بما يرغب به حبيبها لإنهاء معاناته.

7- About Time يتحدث عن أب وابنه يرغبان في استغلال قدرة رجال العائلة على العودة بالزمن؛ من أجل تصحيح بعض الأمور والعلاقات العاطفية في حياتهما.

