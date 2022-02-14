معالج ابل M2 القادم – ما الذي نتوقعه؟

عندما كشفت ابل العام الماضي عن معالج M1 كان ذلك بمثابة ثورة وطفرة انتقالية بحق، وهو أول معالج من تصميم ابل لأجهزة الحاسوب “ماك” بعد التخلي عن معالجات إنتل، كما أضافته ابل إلى أجهزة ايباد برو.

ابل أيضاً كشفت العام الماضي عن إصدارات أكثر تطوراً من معالج ابل M1 وهي M1 Pro و M1 Max لأجهزة ماك بوك برو المحدثة، وهذا ما رفع سقف الطموحات والتوقعات لمعالج ابل القادم M2.

معالج ابل M2 سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً هذا العام، وسوف يأتي على الأرجح بتقنية معالجة 5 نانومتر مع زيادة في تردد أنوية المعالج السريع بالفعل، كما ستزداد قدارات المعالج الرسومي GPU وعدد الأنوية به وإن كانت ستظل قدرات المعالج الرسومي أقل مقارنةً مقارنة بمعالجات M1 Pro و M1 Max.

تأثير معالجات M1 Pro و M1 Ma سوف يكون حاضراً مع إضافة مزايا مثل مُرمز الفيديو Video Encoder وبالتأكيد أيضاً سوف يكون ذلك مصحوباً برفع الحد الأقصى لحجم الذاكرة العشوائية في تلك المعالجات.

على الأرجح أيضاً سوف يتم الإعلان عن المعالج المنتظر في النصف الثاني من عام 2022 القادم، وسوف نراه في منتجات متعددة مثل ماك بوك آير و ماك بوك برو وأجهزة ايباد برو التي سيتم الكشف عنها هذا العام.