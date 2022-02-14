أغانٍ طُرحت بمناسبة عيد الحب

يختار العديد من الفنانين العرب يوم عيد الحب لإطلاق أغاني جديدة يقومون بإهدائها لجمهورهم بهذه المناسبة.

ولم يكن العام 2022 استثناءً، حيث قام بعض الفنانين بطرح بعض الأغاني الملائمة لأجواء هذه المناسبة.

وبهذه المناسبة نقدم لكم باقة متنوعة من أغاني عيد الحب القديمة والجديدة.

1- أغنية عليكي عيون، أطلقها الفنان المصري سعد أحمد اليوم بمناسبة عيد الحب، كلمات محمد شافعي وألحان سعد أحمد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وإنتاج شركة مزيكا.

2- تقول تبغاني أغنية خليجية، أطلقتها الفنانة أصالة نصري قبل أيام عدة بمناسبة عيد الحب، وأهدتها لزوجها فائق حسن، وجمهورها.

الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

3- ممكن أزعلك للسوبر ستار راغب علامة، أغنية مصرية أطلقها بمناسبة عيد الحب 2022، وتعاون فيها مع محمد البدري الذي كتب كلماتها، وبينو الذي لحنها.

4- عالعالم لسيف نبيل، أغنية رومانسية أطلقها الفنان العراقي الشاب يوم 13 فبراير 2022 بمناسبة عيد الحب.

وأغنية عالعالم من كلمات وألحان سيف الفارس، وتوزيع عمر صباغ.

5- كل عام وأنت حبيبتي وعيد العاشق لكاظم الساهر؛ أغنيتان رائعتان يستمع إليهما العشاق كثيرًا في عيد الحب، وهما من تأليف الشاعر الكبير نزار قباني، وألحان القيصر.

6- كل عام وأنت حبيبي لشيرين وفضل شاكر؛ أغنية اشتهرت كثيرًا منذ طرحها، حيث اعتاد العشاق الاستماع إليها في هذا اليوم.

7- اليوم عيد الحب لحسين الجسمي، أغنية أطلقها الفنان الإماراتي في العام 2018 وأصبحت إحدى الأغاني المميزة في هذا اليوم.

الأغنية من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان حسين الجسمي.

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