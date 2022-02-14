Vivo T1 5G – فيفو تُطلق أقوى هواتف الفئة المتوسطة بمواصفات ممتازة وسعر رخيص

أطلقت الشركة الصينية الصاعدة فيفو – Vivo هاتف Vivo T1 في الخارج بمواصفات ممتازة وسعر رخيص. وكما وعدتنا الشركة من خلال العروض التشويقية فهو هاتف 5G يحتوي على شاشة IPS LCD دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.58 بوصة وتؤكد الشركة على أنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة وأكثرها نحافة.

يحتوي الهاتف على شاشة 120Hz تدعم حساسية اللمس بسرعة 240Hz أثناء ممارسة الألعاب ويأتي الهاتف مدعوماً بشريحة Snapdragon 695 SoC والتي توفر الدعم لنطاقي n77 و n78 5G.

يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بحد أقصى بسعة 4 جيجابايت.

يتمتع الهاتف بخمسة طبقات تبريد من تقنية التبريد السائل، ومساحة سطح تبريد كبيرة تبلغ 14451 مم والتي لديها القدرة على خفض درجات الحرارة بنسبة 10 درجات مئوية.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عُمق بدقة 2 ميجابكسل.

يبلغ سُمك الهاتف 8.25 مم ويزن 187 جرام فقط ويستمد هاتف Vivo T1 5G طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 18 وات فقط.

فيما يلي سعر ومواصفات Vivo T1 5G بالتفصيل: