ارتفاع أسعار الغاز ينعكس على أزهار عيد الحب في هولندا

تأثرت أزهار عيد الحب الهولندية هذا العام بارتفاع أسعار الغاز؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة سعرها بشكل ملحوظ مقارنةً بالأعوام الماضية.

وبحسب تقرير مزاد الزهور الهولندي Royal Floarholland؛ فإن أسعار أزهار الورود الحصرية كالورد الجوري، والورد ذي الساق الطويلة أو البراعم الكبيرة عرفت ارتفاعًا أكثر من بقية الأنواع، وزيادة بنسبة 20% مقارنةً بأسعارها في العام الماضي.

وبرر مزارعو الورد في هولندا الأمر بارتفاع تكاليف الغاز، وقالوا إن الورد يحتاج إلى تدفئة بالغاز حتى ينمو في ظروف مثالية، وإن ارتفاع أسعار الغاز زادت من تكاليف الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار.

وأكد المتحدث Royal Floarholland قيام عددٍ من المزارعين بتجنب زراعة الأزهار التي تحتاج للدفء لضغط النفقات، مما تسبب بتراجع أعداد أزهار عيد الحب المزروعة، وقال إن الأزهار الحصرية انخفض تداولها بنسبة 27 % مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار المتحدث إلى وصول أربعة آلاف طن من الورود إلى مطار سيخبول، وقال إن عدد الورود المتداولة في البلاد بهذه المناسبة ستصل إلى 159 مليون وردة، وهو رقم يفوق الرقم الذي تم تداوله في العام الماضي.

من جانبه، أكد متجر Fleurop ازدياد الطلب على باقات عيد الحب رغم ارتفاع أسعار الأزهار، وقال إن باقة عيد الحب لا تزال الخيار رقم واحد للهولنديين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية