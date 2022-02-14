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“ميديا تيك” تكشف عن تقريرها المالي ليناير الماضي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ميديا تيك الأميركية المختصة في صناعة المعالجات والرقاقات عن تقريرها المالي لشهر يناير 2022.

وأظهر التقرير تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 1.55 مليار دولار بزيادة سنوية وصلت لـ 23,1% وانخفاض شهري وصل إلى 5.8 %.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة Cai Lixing إن سبب زيادة الإيرادات يعود لنشاط شحنات الشركة من رقاقات الجيل الخامس، ومعالجات Dimensity 9000، وأكد أن هذا النشاط عوّض الشركة عن الخسائر التي تعرضت لها في قطاعات أخرى.

وتوقع تحقيق الشركة إيرادات تتراوح ما بين 4,7 و 5,1 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022، بزيادة تتراوح ما بين 2 إلى 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن التقرير السنوي لشركة ميديا تيك أكدت تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 17,6 مليار دولار بزيادة سنوية قياسية وصلت لـ 53,2 % عن السنوات السابقة.

 

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قناة 218 الليبية

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