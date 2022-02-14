“ميديا تيك” تكشف عن تقريرها المالي ليناير الماضي

كشفت شركة ميديا تيك الأميركية المختصة في صناعة المعالجات والرقاقات عن تقريرها المالي لشهر يناير 2022.

وأظهر التقرير تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 1.55 مليار دولار بزيادة سنوية وصلت لـ 23,1% وانخفاض شهري وصل إلى 5.8 %.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة Cai Lixing إن سبب زيادة الإيرادات يعود لنشاط شحنات الشركة من رقاقات الجيل الخامس، ومعالجات Dimensity 9000، وأكد أن هذا النشاط عوّض الشركة عن الخسائر التي تعرضت لها في قطاعات أخرى.

وتوقع تحقيق الشركة إيرادات تتراوح ما بين 4,7 و 5,1 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2022، بزيادة تتراوح ما بين 2 إلى 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن التقرير السنوي لشركة ميديا تيك أكدت تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 17,6 مليار دولار بزيادة سنوية قياسية وصلت لـ 53,2 % عن السنوات السابقة.

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