تقرير – هذه هي قائمة الدول التي ستحصل على نموذج Snapdragon من سلسلة Galaxy S22!

أطلقت شركة سامسونج مؤخراً أشهر سلسلة هواتف ذكية في العالم Samsung Galaxy S22 ولكن حتى هذه اللحظة الملايين يتساءلون هل دولتهم ستحصل على نموذج Snapdragon 8 Gen 1 أم Exynos 2200.

حسناً، الأخبار الجيدة هي أننا نعرف بالفعل ما هي المناطق التي ستحصل على نموذج Snapdragon 8 gen 1 من سلسلة Galaxy S22 وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير قائمة الدول المؤهلة للحصول على نموذج كوالكم.

أخبار جيدة – قائمة الدول التي ستحصل على نموذج Snapdragon

لدينا أخبار جيدة لبعض الأشقاء العرب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن قبل ذلك دعونا نخبركم بأن جميع المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية سيحصلون على نموذج Snapdragon 8 Gen 1.

ولكن هذه هي ليست المنطقة الوحيدة التي ستهنأ بمعالج كوالكم الرائد، فبالإضافة إلى جميع ولايات أمريكا الشمالية، ستحصل بالمثل كوريا الجنوبية وأستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا على نموذج Snapdragon 8 Gen 1.

أما بالنسبة لنموذج Exynos 2200، فما لدينا من معلومات تشير إلى أن كل من دول أوروبا الرئيسية والمملكة المتحدة سوف تحصل على نموذج Exynos من سلسلة Galaxy S22.

جدير بالذكر أن جميع المناطق باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية كانت تحصل في السابق على نموذج Exynos ولكن يبدو أن سامسونج قررت توسيع رقعة الدول التي من حقها الحصول على نموذج Snapdragon.

ومع ذلك، وللأسف الشديد لا نعرف ما هو مصير الدول والمناطق الأخرى في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. في الماضي كانت دائما نماذج Snapdragon هي الأفضل من حيث الأداء ونظام التبريد الحراري، ولكننا متفائلين جداً من شريحة Exynos هذه المرة.

بدون أدنى شك، كلتا الشريحتين سيكون لديهما القدرة على تقديم أداء نموذجي نظراً لأن كلتا الشريحتين تعتمدان على دقة تصنيع 4 نانوميتر.

تحتوي كلتا الشريحتين على معمارية ARM`v9 التي تتمتع بنواة أساسية عالية الأداء Cortex-X2 وثلاثة نوى متوسطة الأداء Cortex-A710 وأربعة نوى منخفضة الطاقة Cortex-A510.

ولكن حتى وإن حصلنا نحن هنا في المنطقة العربية على النماذج التي تحتوي على شريحة Exynos 2200 فهي أخبار جيدة أيضاً لأن هذه الشريحة مزودة بوحدة معالجة رسومية متطورة تم تصميمها بالتعاون مع شركة AMD والتي سوف تجلب تقنية تتبع الأشعة في الألعاب المستقبلية.

بعض الشائعات والتسريبات التي رصدناها مؤخراً تشير إلى أن نماذج Snapdragon تتفوق في أداء النواة الفردية بفارق ضئيل، بينما تتفوق نماذج Exynos في الأداء المستند على تعدد النوى.