جديد YouTube TV يوفر ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي آيفون وآيباد

أكدت بعض التقارير الواردة من شركة يوتيوب الأمريكية، استعداد الشركة الأمريكية لتوفير ميزة صورة داخل صورة لتطبيق YouTube TV على الأجهزة العاملة بنظام IOS كآيفون وآيباد.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين مشاهدة اليوتيوب في شاشة صغيرة، أثناء قيامهم بتصفح التطبيقات الأخرى كفيس بوك وتويتر وغيرها.

ولم تكشف التقارير الموعد الرسمي لطرح الميزة الجديدة، والتي أطلقتها يوتيوب للأجهزة العاملة بنظام Android منذ فترة طويلة.

وأكدت التقارير استعداد الشركة الأمريكية لطرح ميزة دعم الصوت المحيطي، بالإضافة لإطلاق تحديث للواجهة، سيتضمن تغييرات في المكتبة ودليل المستخدم.

يُذكر أنّ يوتيوب قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق مجموعة من التحديثات، لتطبيق يوتيوب على الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس.

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