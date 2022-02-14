ابل تفتتح أول أكاديمية للمطورين لها في الوطن العربي

قامت ابل بافتتاح أول أكاديمية للمطورين لها في الوطن العربي ومنطقة شمال أفريقيا في العاصمة السعودية الرياض، وهي أكاديمية تعليم وتطوير مخصصة فقط للنساء.

تم الإعلان عن إنشاء الأكاديمية في منتصف عام 2021 الماضي وهاهي الآن تفتح أبوابها لاستقبال الطالبات من النساء الراغبات للانضمام للأكاديمية.

الأكاديمية التي افتتحتها ابل سوف تقوم بتعليم الطالبات المنضمين لها مهارات البرمجة والتصميم لمساعدتهم على الانخراط في سوق صناعة التطبيقات والألعاب.

بحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز، فإن الأكاديمية تفتح أبوابها لجميع النساء من سن 20 حتى 35 سنة دون التقيد بالمؤهل الدراسي الجامعي سواء كان في علوم الحاسب والشبكات أو مجالات أخرى كالطب والهندسة والشريعة والقانون وغيرها.

يتوقع أن تقوم الأكاديمية بتخريج نحو 600 طالبة سنوياً، حيث تستمر دراسة المناهج “الكورسات” لمدة 11 شهراً، منها شهر مقدمة تأسيسية و 10 أشهر لدراسة المنهج الذي اختارته الطالبة.

تم إطلاق الأكاديمية بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وأكاديمية طويق ، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة.

عهود محمد النايل ساي، مدير أكاديمية ابل للمطورين، أفاد في تصريحات أن “الهدف هو أن نصبح المركز الأول في المنطقة لمطوّرات iOS من الإناث مع دعمهن في أن يصبحن رائدات أعمال نشطات وفاعلات في قيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.”.

نأمل أن تقوم ابل بافتتاح المزيد من الأكاديميات التابعة لها في الوطن العربي المتعطش للمطورين الأكفاء من الذكور والإناث.