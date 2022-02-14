القرية الشبح تظهر بعد 30 عاماً من الاختفاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة قرية أسيريدو الواقعة بمنطقة غارسيا، والمُلقبة بالقرية الشبح للظهور بعد 30 عاماً من غمرها بالمياه.

وكانت السلطات الإسبانية قد غمرت القرية بالماء عام 1992، لإقامة حوض مائي في المنطقة، وظلّت القرية مغمورة بالمياه طوال تلك السنوات الماضية، إلّا أنّ الجفاف الذي ضرب البلاد مؤخراً أدى لانخفاض الطاقة الاستيعابية للحوض المائي ل15% فقط، مما أدى لظهور القرية الشبح مجدداً.

وأظهرت الصور الملتقطة احتفاظ البلدة ببعض البيوت والجدران، بالإضافة لبعض هياكل السيارات التي لم تتأثر رغم غمرها بالماء طوال تلك الفترة.

وتوافد سكان القرية السابقون من أجل رؤية أطلالها، وعبّروا عن صدمتهم لجفاف الحوض المائي، وقالوا إنّ التغيير المناخي هو السبب، وتوقعوا جفاف أحواض مائية أخرى خلال السنوات القادمة.

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