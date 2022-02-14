فان دام يُقرر الاعتزال بعد عرض فيلم واتس ماي نايم؟

أعلن الفنان العالمي جان كلود فان دام اعتزاله التمثيل، بعد عرض فيلمه الوثائقي “واتس ماي نايم؟”، الذي يتم تصويره حالياً.

وقال الفنان العالمي إنّه يعمل حالياً على تصوير فيلم “واتس ماي نايم؟”، الذي سيكون بمثابة فيلم وثائقي لمسيرته، وسيلعب فيه شخصيته الحقيقية.

وسيدور الفيلم حول شخصية مقتبسة من حياته، حيث يتعرض لحادث سيارة يفقده ذاكرته، قبل أن يواجه خلال رحلة استعادة ذاكرته شخصيات قابلها كأعداء في أفلامه السابقة.

وكان النجم البالغ من العمر61 عاماً، قد بدأ مسيرته بفيلم الأكشن بلورد سبورت، قبل أن ينال شهرة كبيرة، ويقدم مجموعة من أفلام الأكشن التي جعلته واحداً من أفضل ممثلي الأكشن في التاريخ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية