إصابة زوجة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أصدر مقر الإقامة الملكي “كلارنس هاوس” بياناً، أكد من خلاله إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بالكورونا.

وأكد المقر الملكي في بيانه دخول صاحبة السمو الملكي، دوقة كورنويل في عزلٍ ذاتي، دون أن يُقدم أي معلومات عن وضعها الصحي.

وكان الأمير تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً، قد أصيب الأسبوع الماضي بكورونا للمرة الثانية، بعد الإصابة الأولى التي كانت في مارس 2020.

وأشار مصدر ملكي إلى أنّ الأمير تشارلز التقى بوالدته الملكة إليزابيث قبل يومين من اكتشاف إصابته بالكوفيد، مؤكداً بالوقت ذاته عدم ظهور أعراض كورونا على الملكة، وقال إنّ الأطباء يراقبون وضعها الصحي باستمرار.

يُذكر أنّ الأمير تشارلز وزوجته كاميلا كان قد حصلا على جرعتين من لقاح كورونا، بالإضافة إلى الجرعة المعززة.

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