الخانوق مرض يهدد الأطفال شتاءً وهذه أعراضه

أكد اختصاصي أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال الطبيب كريستيان فوغلبيرغ، أنّ مرض الخانوق من الأمراض الشائعة بين الأطفال، خاصةً في الشتاء.

وقال الطبيب إنّ هذا المرض يحدث بعد إصابة الجهاز التنفسي العلوي، بإصابة فيروسية حادة كفيروسات الإنفلونزا.

وحدد أعراض المرض ببحة الصوت، السعال النباحي، الزكام، ارتفاع صوت الشهيق، ضيق التنفس، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة، وأشار إلى أنّ أعراض هذا المرض تتفاقم ليلاً.

وللتخفيف من أعراضه، دعا الطبيب الألماني الأهالي لوضع الطفل بوضعٍ قائمٍ، أو وضع الطفل بجانب نافذة مفتوحة لكي يستنشق الهواء البارد الذي يعمل على انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي انخفاض تدفق الدم، وتراجع تورم المسالك التنفسية الضيقة. بالإضافة لإمكانية مواجهته من خلال أدوية إزالة احتقان وتورم الأغشية المخاطية، وفي الحالات الشديدة، يمكن أيضاً اللجوء لجلسات الأوكسجين.

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