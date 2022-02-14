سوسن بدر ستلعب بطولة مسرحية رحلة المداحين

أكد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي استعداد الفنانة المصرية سوسن بدر، للعب بطولة مسرحية رحلة المداحين التي ستعرض على خشبته المسرح القومي خلال أيام شهر رمضان.

وقال إيهاب فهمي إنّ العرض المسرحي سيشهد مشاركة بهاء ثروت، ومجموعة من نجوم المسرح القومي، بالإضافة إلى فرق إنشاد ديني.

وعبّر إيهاب فهمي عن سعادته، لاختياره مديراً للمسرح القومي للسنة الثالثة على التوالي.

ومسرحية رحلة المداحين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد الخولي.

يُذكر أنّ الفنانة سوسن بدر سيتم تكريمها خلال الدورة القادمة، من مهرجان أسوان لأفلام المرأة على مجمل أعمالهم الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية