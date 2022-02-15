ابل تقوم بتحديث أجهزة تتبع الـ AirTag بمزايا أمنية جديدة!

بعد مرور نحو عام على الإعلان عن أجهزة التتبع ابل AirTags قامت ابل الآن بتحديث وتحسين المزايا البرمجية لتلك الأجهزة على أنظمة التشغيل الخاصة بها.

ابل قامت بذلك رداً على الشكاوى والانتقادات وردود الأفعال التي تلقتها من المستخدمين على مدار عام كامل، ومن أجل تقليل مخاوف المستخدمين من تأثير تلك الاجهزة على أمنهم وخصوصيتهم.

التغييرات التي قامت بها ابل متعددة ونذكر منها الإشعار الأول الذي يظهر عند إعداد الجهاز على الايفون مثلاً لأول مرة حيث نجد به تحذير واضح وصريح من استخدام أجهزة الـ AirTags لتتبع الأشخاص، وأن هذا التصرف من شأنه أن يضعك تحت طائلة القانون.

في حالة محاولة شخص آخر تتبعك بجهاز الـ AirTag سوف تجد تحذيراً وتنبيهاً على الايفون بأن هناك جهاز تتبع يسير معك وبالقرب منك لفترة من الزمن وصاحبه على علم بموقعه.

في حالة اكتشاف جهاز AirTag يقوم بتتبعك يمكن تفعيل خاصية الموقع الدقيق Precise Location من أجل تحديد موقعه بسرعة ودقة وحتى كان تابعاً لشخص آخر. ذه الخاصية تعمل على هواتف ايفون 11 و 12 و 13.

أيضاً تم تحسين نغمة الرنين في أجهزة AirTags لتصبح أعلى صوتاً مما سبق، لتسهيل العثور عليها.

من الجيد أن نرى ابل تستجيب بسرعة لطلبات ومخاوف المستخدمين وتتحرك من أجل عدم إساءة استخدام أجهزة التتبع الخاصة بها في مراقبة الآخرين والتعدي على خصوصيتهم والمساس بسلامتهم.

جهاز ابل AirTag هو جهاز صغير دائري الحجم يمكن وضعه بسهولة مع أي شيء تمتلكه مباشرة أو باستخدام إكسسوار مثل الميدالية، يقوم الجهاز بإرسال إشارات بلوتوث مؤمنة يمكن التقاطها بواسطة الأجهزة القريبة وعبر تطبيق Find My على أجهزة ابل.