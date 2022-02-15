تنويه: Galaxy S22 و S22 Plus يدعمان معدلات التحديث المتغيرة من 48Hz وحتى 120Hz

أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن تشكيلة Galaxy S22 والتي تتألف من ثلاثة هواتف Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra وخلال البيان الصحفي صرحت الشركة الكورية بأن جميع هواتف السلسلة تحتوي على شاشة Dynamic AMOLED 2X تدعم معدلات التحديث المتغيرة من 10Hz وحتى 120Hz.

ولكن الآن، وبعد مرور 3 أيام على البيان الصحفي، قامت سامسونج بتغيير تفاصيل البيان الصحفي في صمت تام وقد أعلنت الآن فقط أن كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus يدعمان معدلات التحديث المتغيرة من 48Hz وحتى 120Hz.

هذه المعلومات قادمة إلينا من مُسرب الأخبار الشهير على موقع تويتر Ross Young الذي لاحظ أن سامسونج قامت بتغيير تفاصيل البيان الصحفي لكلا الهاتفين بعد يومين من الإطلاق.

وقد ذكر Young في منشوره على تويتر أن سامسونج ذكرت في الملصقات التسويقية الخاصة بكل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 أنهما مُجهزان بشاشات عرض ذات معدل تحديث متغير 10Hz وحتى 120Hz.

ولكن بناءً على الملصقات الدعائية التي نشرتها سامسونج مؤخراً فأن كلا الهاتفين مزودان بشاشات تدعم معدل تحديث متغير من 48Hz وحتى 120Hz وليس 10Hz إلى 120Hz. هذا يعني أن شاشات الهواتف الجديدة هي بالضبط نفس الشاشات التي جاء بها كل من Galaxy S21 و +Galaxy S21.

وقد تم التأكيد على هذه المعلومات من خلال موقع غرفة الأخبار الحالي لدى سامسونج والنسخة المؤرشفة من موقع الويب المذكور بواسطة موقع Internet Wayback Machine.

من الواضح أن سامسونج اتخذت قرارها بتغيير التفاصيل في صمت تام بعدما فتحت الطلبات المسبقة في يوم 10 فبراير لكلا الهاتفين في العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

هذه بمثابة مغالطة سيئة للغاية لأن العديد من المواقع التقنية ذكرت لعامة الناس أن كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 مدعومان بشاشات ذات معدل تحديث متغير بسرعة 10Hz إلى 120Hz.

ولكن هذه ليست نقطة الجدل الوحيدة حول كلا الهاتفين بالتحديد، حيث أن العديد من المستخدمين لديهم مخاوف جادة بشأن عمر البطارية لكلا الهاتفين.

جدير بالذكر أن الإصدار القياسي مزود ببطارية بسعة 3700 مللي أمبير، في حين أن هاتف Galaxy S21 كان مزود ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير. وبالمثال هاتف +Galaxy S22 مزود ببطارية 4500 مللي أمبير بدلاً من 4800 مللي أمبير التي جاء بها Galaxy S21 Plus.

العديد من المستخدمين اعتقدوا أن شاشة 10Hz ~ 120Hz ساعدة في رفع كفاءة الطاقة وربما هي السبب في التعويض عن 300 مللي أمبير التي افتقدتها الطُرز الجديدة.