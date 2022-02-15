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ثعبان يجبر رحلة جوية ماليزية على تغيير مسارها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت رحلة داخلية في ماليزيا بهبوط اضطراري عندما اكتشف ركاب الطائرة ثعبانًا طليقًا.

أكدت شركة “إير آسيا” أنه تم تحويل رحلة من كوالالمبور إلى تاواو إلى كوتشينج عندما تم تنبيه الطيار إلى وجود ثعبان في مقصورة الركاب.

وقال كبير مسؤولي السلامة في الشركة، ليونج تيان لينج، في بيان أرسل إلى صحيفة “مالاي ميل”: “هذا حادث نادر جدًا ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يحدث على أي طائرة من وقت لآخر”.

يُظهر مقطع فيديو نُشر على “تيك توك” ثعبانًا ينزلق من خلال مصباح إضاءة في المقصورة بالطائرة.

وقالت شركة الطيران إن الموظفين فتشوا الطائرة بحثًا عن الأفعى بعد هبوطها في كوتشينج، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم العثور على الثعبان أم لا.

جديرٌ بالذكر أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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