“الومبت” العجوز.. من حديقة حيوان يابانية إلى “غينيس”

أطلقت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية على أنثى حيوان الومبت الذي يعيش في حديقة حيوانات يابانية لقب “أقدم حيوان داخل الأسوار” على الإطلاق، بعد أن احتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.

وحملت أنثى الومبت الأسترالية، التي تُدعى “وين”، لقب أقدم ومبت داخل الأسوار على الإطلاق، رسميًا، خلال حفل أقيم في حديقة حيوان ساتسوكيياما في إيكيدا.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان إنهم احتفلوا بعيد ميلاد “وين” الثالث والثلاثين في يناير.

وحصلت “وين” على الرقم القياسي الذي كان يحمله ذكر الومبت الذي توفي عن عمر يناهز 32 عامًا في عام 2017، علمًا أن هذا النوع من الحيوانات عادة ما يتراوح عمره بين 20 و25 عامًا، إذا أصبح حبيس الأسوار.

وقالت حديقة الحيوانات إن “وين” تتمتع بصحة جيدة ، على الرغم من إعتام عدسة العين لديها.

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