دراسة تكشف عن “الخلايا العصبية” المسؤولة عن العمليات الحسابية

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعتا توبنغن وبون أنه عند إجراء الحسابات؛ تنشط بعض الخلايا العصبية عند الجمع، فيما ينشط البعض الآخر عند الطرح.

وبحسب الدراسة؛ يحتوي الدماغ على خلايا عصبية تنشط على وجه التحديد أثناء عمليات حسابية معينة.

وتشير النتائج إلى أن بعض الخلايا العصبية المكتشفة تنشط حصريًا أثناء عمليات الجمع، بينما ينشط البعض الآخر أثناء عمليات الطرح، بصرف النظر عما إذا كانت التعليمات الحسابية مكتوبة ككلمة أو رمز.

ووفق النتائج المنشورة في مجلة Current Biology، فإنه وربما يعرف معظم أطفال المدارس الابتدائية بالفعل أن ثلاثة تفاحات بالإضافة إلى تفاحتين تضيف ما يصل إلى خمسة تفاحات؛ إلا أن ما يحدث في الدماغ أثناء مثل هذه الحسابات كان لا يزال مجهولاً إلى حد كبير.

واستفاد الباحثون من ميزة خاصة لقسم الصرع في مشفى بون الجامعي، وهو قسم متخصص في العمليات الجراحية لأدمغة المصابين بالصرع.

لدى بعض المرضى، تنشأ النوبات دائمًا من نفس المنطقة من الدماغ، ومن أجل تحديد موقع هذه المنطقة المعيبة بدقة؛ يقوم الأطباء بزرع أقطاب كهربائية عدة في المرضى، ويمكن استخدام المجسات لتحديد أصل التشنج بدقة، وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن قياس نشاط الخلايا العصبية الفردية عبر الأسلاك.

وشاركت خمس نساء وأربعة رجال في الدراسة الحالية، وكانت لديهم أقطاب كهربائية مزروعة فيما يسمى بالفص الصدغي للدماغ لتسجيل نشاط الخلايا العصبية، وكان على المشاركين أداء مهام حسابية بسيطة.

وقال البروفيسور فلوريان مورمان من قسم أمراض الصرع في مستشفى بون الجامعي: “وجدنا أن خلايا عصبية مختلفة تنشط أثناء عمليات الجمع أكثر من عمليات الطرح”.

وأضاف: لم يكن الأمر أن بعض الخلايا العصبية تستجيب فقط لعلامة “+” والبعض الآخر فقط لعلامة “-“، ولكن حتى عندما استبدلنا الرموز الرياضية بالكلمات، ظل التأثير كما هو.

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