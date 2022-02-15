“عطر البطاطس”.. هكذا احتفت أيداهو الأميركية بعيد الحب

أعلنت لجنة البطاطس بأيداهو الأميركية أنها حرصت على إحياء مناسبة عيد الحب هذا العام بالتزامن مع فرحة المحصول المميز للولاية، وذلك من خلال إصدار منتج “عطر البطاطس”.

وقالت اللجنة إن العطر ، الذي حمل اسم Frites by Idaho ، مصنوع من بطاطس أيداهو المقطرة والزيوت الأساسية، وهو مصمم لإعطاء رائحة مثل رائحة طبق طازج من البطاطس المقلية.

وقال جامي هيغام ، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة: “سواء كنت في جولة بالسيارة ومررت بمطعم أو دخلت لتناول الطعام فيه، فمن شبه المستحيل عدم تناول بعض البطاطس قبل أن تغوص في وجبتك، الرائحة أفضل من أن تقاوم”.

وأضاف: هذا العطر هدية عظيمة لمن لا يستطيع مقاومة إغراء البطاطس المقلية.

وأشارت اللجنة إلى أن زجاجات العطر التي يبلغ سعرها 1,89 دولارًا قد بيعت بسرعة على موقع اللجنة، لكن لا يزال بإمكان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الدخول في مسابقة عبر انستغرام للفوز بزجاجات مجانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية