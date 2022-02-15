الفصول الأربعة – تطبيق تقويم النجوم والطوالع ومعرفة الطقس والمطر!

بجانب التقويم الميلادي والتقويم الهجري هناك تقويم آخر قد لا تعرفه وهو التقويم النجمي المعتمد على مواقع النجوم والأفلاك في السماء، وهو ما يقدمه تطبيق الفصول الأربعة.



تطبيق الفصول الأربعة هو تطبيق يعتمد على تقويم النجوم الذي كان العرب يستخدمونه قديماً قبل التقويم الميلادي للتعرف على أحوال الطقس وتغيرات الفصول اعتماداً على طوالع النجوم في شبه الجزيرة العربية.

مميزات تطبيق الفصول الأربعة:

التطبيق عبارة عن تقويم يعتمد على النجوم لمعرفة الفصول الأربعة بالطريقة العربية القديمة.

يقوم التطبيق بإشعارك عند دخول كل نجم ويخبرك بالتفاصيل عن أحوال الطقس والأمطار ومواسم الزراعة وهجرة

الطيور وغير ذلك.

معرفة أدق التفاصيل حول الفصول المختلفة: متى تدخل، ومتى تخرج، الفروق بينها، ما يميز كل فصل عن غيره، بل أكثر من ذلك تفصيلات تلك الفصول.

التطبيق مرتبط بالتقويم الميلادي وفقاً للتقويم الشائع.

يجب الدخول للاعدادات الخاصة في التطبيق واختيار التقويم المناسب ليبدأ حساب التواريخ وإظهار الإشعارات.

ويدجت خاص بالتطبيق لعرض تفاصيل النجم الحالي والأيام المتبقية منه.

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الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد والأندرويد.

نظام تشغيل ملائم: iOS 14.0 فما أحدث / أندرويد 4.4

التحميل للآيفون والآيباد:

السعر : مجاني

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التحميل لأجهزة الأندرويد:

السعر : مجاني