بسبب الإقبال الزائد – سامسونج تعلق الطلب المُسبق على سلسلة Galaxy Tap S8 بشكل مؤقت!

حتى وقبل أن تُعلن سامسونج عن تشكيلة هواتفها الرائدة Galaxy S22 يوم 9 فبراير الماضي كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأنه من المحتمل أن تصل الهواتف الذكية الجديدة متأخرة إلى المستهلكين بسبب الإقبال الزائد.

ولكن بناءً على التقارير التي صدرت مؤخراً فقط، يبدو أن سامسونج لم تكن مستعدة بالشكل الكافي على تلقي الطلبات المُسبقة حتى لسلسلة حواسيبها اللوحية الجديدة وقد قررت تعليق الطلبات في الولايات المتحدة الأمريكية.

سامسونج تعلق الطلب المُسبق على Galaxy Tap S8

بناءً على تقرير صادر عن موقع منتدى XDA-Developers فإن شركة سامسونج علقت الطلب المُسبق على سلسلة الحواسيب اللوحية الجديدة Galaxy Tap S8 في الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

جدير بالذكر أن شركة شركة سامسونج علقت الطلب على كل من Galaxy Tap S8 وتابلت Galaxy Tap S8 Ultra، ولكن التابلت الوحيد المتاح للطلب المُسبق الآن هو Galaxy Tap S8 Plus.

وفي هذا الصدد ردت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها قائلة: “نحن سعداً جداً باستجابة المستهلك نحو تشكيلة Galaxy Tap S8 الجديدة. ولكن نظراً للإقبال الهائل على السلسلة خلال الــ 48 ساعة الماضية فنحن مُضطرون على تعليق الطلب المُسبق على كل من Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Ultra بشكل مؤقت. سنعمل بجد من أجل تلبية طلب المستهلك، فقد ترقبوا المزيد من التحديثات خلال الفترة القادمة.”

نعتقد أن الأمر منطقي للغاية نظراً لأن سلسلة الحواسيب الجديدة هي التشكيلة الوحيدة التي خرجت لنا من مصانع سامسونج منذ أغسطس عام 2020 عندما أعلنت عن سلسلة Galaxy Tap S7. لذا، فإن الإقبال الزائد على الحواسب اللوحية الجديدة أمر طبيعي ومنطقي للغاية.

ولكن الأفضل والأهم من ذلك هو أن السلسلة الجديدة تحتوي بالفعل على عدد ضخم من الترقيات الحديثة مقارنة بالسلسلة الماضية. نحن نقصد بهذه الترقيات شريحة Snapdragon 8 Gen 1 وشاشة 14.6 بوصة Dynamic AMOLED 2x التي جاء بها طراز Ultra.

بعبارة أخرى هذه هي أفضل الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد على الإطلاق. بالنسبة لمن هم ليسوا على دراية بمواصفات تابلت Galaxy Tap S8 Ultra، فهو يحتوي شاشة S-AMOLED قياس 14.6 بوصة بدقة 2960×1848 ومعدل تحديث 120Hz.

يحتوي التابلت على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات الفوق صوتية مدمج في الشاشة ويعمل الجهاز بأحدث إصدار من واجهة One UI المستندة على نظام أندرويد 12.

يحتوي التابلت على كاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية مزدوجة ويتم تشغيله بواسطة شريحة كوالكم المتطورة Snapdragon 8 Gen 1 مقترنة بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. الجهاز مدعوم ببطارية بسعة 11200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.