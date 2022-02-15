إسقاط الدعم رسمياً عن ايفون 6 بلس وضمه لأجهزة ابل العتيقة

قامت ابل رسمياً بإضافة هاتف ايفون 6 بلس لقائمة الأجهزة العتيقة Vintage Devices بعد مرور خمس سنوات كاملة على التوقف عن طرحه للبيع في الأسواق.

هاتف ايفون 6 بلس تم الإعلان عنه وطرحه في الأسواق عام 2014 قبل أن تتوقف ابل عن بيعه بعدها بعامين في 2016 بعد الإعلان عن هواتف ايفون 7 وايفون 7 بلس.

عادةً ما تضيف ابل الأجهزة إلى قائمة المنتجات العتيقة أو القديمة بعد مرور 5 سنوات على التوقف عن بيعها، وهو ما ينطبق على ايفون 6 بلس لكنه لا ينطبق على الإصدار الأصغر ايفون 6 لأن ابل استمرت في بيعه لفترة أطول بعد 2016 حتى عام 2018.

هواتف ايفون 6 وايفون 6 بلس يشكلان علامة مميزة في تاريخ هواتف الايفون لأنهما كانا أول إصداران من الايفون تطلقهما ابل في عام واحد، وأول هواتف تدعم خدمة ابل باي للدفع الإلكتروني.

أجهزة ابل القديمة Vintage products هي التي توقفت ابل عن تصنيعها قبل خمس سنوات وأقل من سبع سنوات. هذه الأجهزة لن يتم دعم إصلاحها لدى آبل أو وكلاء الصيانة التابعين لها لعدم توافر قطع الغيار، وكذلك

أما أجهزة آبل التي عفا عليها الزمن Obsolete products فهي الأجهزة التي مضى على التوقف عن إنتاجها أكثر من سبع سنوات ويتوقف عنها كل أشكال الدعم، وفي معظم البلدان لا يتم التفرقة بين النوع الأول والثاني.