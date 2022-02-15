وفاة الفنان صالح الرقعي أحد نجوم مسلسل شط الحرية

توفي مساء اليوم الثلاثاء، بمستشفى المقريف بمدينة اجدابيا الفنان صالح الرقعي، أحد نجوم المسلسل الكوميدي المعروف “شط الحرية”، بعد معاناة مع المرض.

واشتهر الراحل الذي ينحدر من مدينة إجدابيا، بدور الأستاذ “رفعت” مصري الجنسية، والذي كان المعلم الوحيد في المدرسة الوحيدة في “مقلب الشراب”.

ولاقى خبر وفاة الفنان صالح الرقعي تفاعلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي التي نقلت الخبر، حيث دعا له المتابعين بالرحمة والمغفرة معبرين عن حزنهم العميق على وفاة الأستاذ “رفعت”.

وتميز الراحل في المسلسل الذي حصد ملايين المشاهدات، وأجمع على حبه ومتابعته جميع الليبيين، ومن مختلف الأعمار بمقولة “معقولة منك على كبر سنك”.

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