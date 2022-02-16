تسريبات – المواصفات المتوقعة لكاميرا ايفون 14 برو

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس سوف تأتي نهاية العام الجاري ومن المنتظر أن تشهد الكاميرا طفرة لم نراها منذ سنوات على مستوى المواصفات الفنية بحسب عدة مصادر.

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس سوف تأتي بتصميم مختلف يشبه فلسفة التصميم المتبعة في هواتف الايفون الأولى وتحديداً ايفون 4، ومن مظاهر التغيير في التصميم سيكون التخلي عن النوتش في الجهة الأمامية لصالح ثقب الكاميرا الأمامية، وهو أول تغيير في ذلك منذ ان شهدنا النوتش لأول مرة في ايفون X قبل سنوات.

الكاميرا الخلفية ستكون ترتفع دقتها من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل لأول مرة منذ ايفون 6s في الحساس الرئيسي بجانب كاميراتي التكبير والمجال الواسع بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما.

لا يعني ثبات دقة الكاميرا عدم وجود تطوير في أداءها لأن دقة الكاميرا تعني حجم الصورة وأبعادها وهذا الأمر لا يعني الكثير فيما يتعلق بعرض ومشاركة الصور على الهواتف الذكية.

التصوير بدقة أعلى للكاميرا لا يعني بالضرورة جودة أفضل ولكن يعني أبعاد أكبر للصورة وحجم أكبر تستهلكه من السعة التخزينية لذا لم تقم ابل بالمسارعة في رفع دقة الكاميرا خلال السنوات الأخيرة.

حتى رفع دقة الكاميرا لتصل إلى 48 ميجابكسل كما يُشاع ليس لأجل هذه الدقة نفسها ولكن لأجل تقنية دمج البكسلات Pixel Pinning والتي تعمل على دمج عدة بكسلات في بكسل واحد لنحصل في النهاية على صورة واحدة بدقة 12 ميجابكسل ولكن مع جودة أعلى من حيث الإضاءة والتفاصيل والألوان.

حالياً في الأسواق هناك هواتف منافسة للايفون بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل لكن هذه الحساسات موجودة هي الأخرى لأجل خدمة تقنية دمج البكسلات.

أيضاً من المنتظر إضافة مزايا أخرى في الكاميرا كالقدرة على التكبير بصورة أفضل، وربما كذلك التصوير للفيديو بدقة تصل إلى 8K.