نوكيا تُطلق هاتف Nokia G21 بشاشة 90Hz وبطارية 5050 مللي أمبير

أعلنت شركة نوكيا – Nokia عن أحدث هواتفها الاقتصادية باسم Nokia G21 والذي يستهدف الفئة الاقتصادية من المستخدمين ومحدودي الدخل.

هاتف نوكيا الجديد مُزود ببطارية ضخمة تدعم تقنية الشحن السريع ويتم شحن الهاتف مع شاحن 10 وات، وشاشة ذات معدل تحديث 90Hz.

يحتوي Nokia G21 على كاميرا خلفية ثلاثية

بالنسبة لتصميم الهاتف، فهو يمتاز بكاميرا خلفية ثلاثية على شكل مصفوفة عمودية ومن الأمام تمتلك الشاشة شق على شكل قطرة ماء من أجل كاميرا الصور الشخصية.

الحافة السفلية سميكة وواضحة للغاية، على عكس حواف الهواتف الأخرى النحيفة. يتواجد زر الطاقة الرئيسية على الجانب الأيمن، جنباً إلى جنب مع مفاتيح الصوت. تم دمج مستشعر بصمات الأصابع مع زر الطاقة.

يحتوي هاتف Nokia G21 على شاشة 6.5 بوصة دقتها +HD وأبعادها 1600×720 بكسل ولكنها تتمتع بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 90Hz.

الشاشة المسطحة عبارة عن لوحة عرض LCD وليست AMOLED، للأسف الشديد. ولكن نحن نتحدث عن هاتف اقتصادي هذه المرة، وليس إحدى هواتف الفئة المتوسطة للشركة. على الأقل حصلنا على معدل تحديث مرتفع والذي سيساهم في تحسين تجربة الاستخدام بشكل كبير.

صرحت شركة نوكيا بأن هاتف Nokia G21 سيكون قادراً على المواصلة لمدة ثلاثة أيام كاملة بدورة شحن واحدة، وهذا بفضل البطارية العملاقة التي يحتوي عليها الهاتف.

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ولكن للأسف يتم بيع الهاتف مع شاحن بسرعة 10 وات فقط، وهو أمر مخيب للآمال جداً. بالطبع الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي ولا يدعم حتى الشحن السلكي العكسي.

تم التخلص من العدسة العريضة للغاية

تم تزويد الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة 2 ميجابكسل للماكرو وعدسة أخرى 2 ميجابكسل للعُمق. لا توجد عدسة فائقة الاتساع هذه المرة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة Unisoc T606 SoC وهي ترقية في غاية الأهمية وأفضل كثيراً مقارنة بشريحة Helio G35 التي جاء بها هاتف الجيل الماضي Nokia G20.

يدعم الهاتف تقنية اتصال 4G ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 11، على الرغم من أن الهاتف جاهز للترقية إلى نظام أندرويد 12. يتوفر الهاتف بلون Nordic Blue و Dusk color بقيمة 192$ دولار أمريكي.