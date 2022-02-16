سيأتي هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 بتصميم مستوحى من Galaxy S22 Ultra!

من المُقرر أن تُطلق شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 في وقت لاحق من العام الجاري. لا يزال الوقت مبكراً بعض الشيء، خاصة بالنظر إلى أن الشركة أطلقت لتوها سلسلة هواتفها الرئيسية Galaxy S22.

يمكنك القول إننا على بعد 6 أشهر تقريباً من إطلاق الهاتف بشكل رسمي. ولكن بالرغم من ذلك، ظهر اليوم مفهوم جديد لهذا الهاتف بفضل المُسرب الشهير Ben Geskin.

سيحتوي Galaxy Z Fold 4 على كاميرا أسفل الشاشة

بالطبع، هذا المفهوم تابع لجهة خارجية ولا نعلم مصدرها بالتحديد، لذا، من الأفضل التعامل مع هكذا نوع من الأخبار بحرص بالغ. من الممكن أن يكون مجرد مفهوم وليس عبارة عن تسريب.

على كل حال، يبدو أن تصميم هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 مستوحى تماماً من تصميم هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra.

أول شيء سوف تلاحظه من التصميم الجديد، أن الهاتف لا يحتوي على فتحة مثقوبة، الشاشة الرئيسية والثانوية خالية تماماً من أي ثقوب. إذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد، وهو أن الهاتف سيأتي بكاميرا UDC تحت الشاشة.

أما بالنسبة للجانب الخلفي، فلدينا هنا مصفوفة كاميرا متشابهة إلى حد كبير مع نفس مصفوفة الكاميرا المتواجدة على هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra. بمعنى أنه لا توجد جزيرة للكاميرا الخلفية، وكل مستشعر يبرز مباشرة من الهيكل بشكل فردي.

الحواف حول الشاشة الرئيسية نحيفة للغاية، ولكنها ليست بنفس مستوى النحافة حول الشاشة الثانوية. لا نعلم ما إذا كان من المفترض أن نؤمن بهذا التصميم أم أنه بعيد تماماً عن الواقع.

قلم S-Pen مُرفق مع الهاتف!



ستلاحظ بالتأكيد وجود قلم S-Pen في الصورة وهو أمر طبيعي للغاية ومنطقي. نعلم جميعاً أن هاتف Samsung Galaxy Z Fold 3 يدعم قلم S-Pen. ولكنه لا يحتوي على فتحة الصومعة المخصصة لتخزين قلم S-Pen أثناء عدم استخدامه.

لحسن الحظ أن هاتف Galaxy S22 Ultra جاء بهذه الفتحة المخصصة، مما يعني أنك لن تكون مُضطراً على شراء جراب مخصص للاحتفاظ بالقلم عند عدم استخدامه. بالتأكيد نتمنى أن يأتي الهاتف القابل للطي التالي بنفس هذا التصميم في المستقبل القريب.

أخيراً وليس آخراً، تم إطلاق هاتف Galaxy z Fold 3 في أغسطس من عام 2021 ومن المحتمل أن تلتزم شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة بنفس المخطط الزمني من أجل إطلاق كل من Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4.