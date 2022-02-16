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تغير الصوت المفاجئ أولى علامات أوميكورن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين البريطانيين أن تغير الصوت بشكلٍ مفاجئ يعد أولى العلامات الدالة على الإصابة بمتحور أوميكرون.

وقال الباحثون إن تغير الصوت الطبيعي إلى خشن أو أجش يعد دليلاً كافيًا على الإصابة بأوميكرون، وأشاروا إلى أن هذا التغير يحدث قبل ظهور بقية الأعراض الدالة على الإصابة بالفيروس.

وأكد الباحثون أن معظم المصابين بأوميكرون يتعرضون لالتهاب في الحلق، وطلبوا من الأشخاص الذين يعانون من هذا الالتهاب عزل أنفسهم في المنزل لمدة خمسة أيام.

من جهةٍ أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية إنّ الجرعة المعززة من لقاح كورونا تحمي من الوفاة بمتحور أوميكرون بنسبة 95%.

يذكر أن دراسة حديثة أشارت إلى أن الأشخاص الحاصلين على كامل جرعات لقاح كورونا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد، وأن الأشخاص الحاصلين على جرعتين تقل نسبة إصابتهم بالأعراض الشديدة بنسبة 50 % مقارنةً بغير الملقحين.

 

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قناة 218 الليبية

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