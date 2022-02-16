نوكيا تطلق هاتفًا اقتصاديًا بمواصفات مميزة

رفعت شركة HDMI المالكة لحقوق هواتف نوكيا عن هاتفٍ اقتصادي جديد أطلقت عليه Nokia G11.

وقالت الشركة الفنلندية إنّ الهاتف الجديد حصل على معالج Unisoc T606، ونظام تشغيل Android 11.

وجاء الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6,5 بوصة ودقة عرض 720 ×1600 بيكسل وجودة عرض HD Plus.

ويتميز هذا الجهاز بوجود 4 كاميرات، الأولى أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرات المتبقية فستكون خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل للأولى، و2 ميغا بيكسل للثانية والثالثة.

وسيضم الهاتف ذاكرة داخلية بسعة 32 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 3 غيغا بايت، وبطارية بقوة 5,050 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

وأضافت نوكيا لهذا الجهاز مستشعر للبصمات، منفذ USB، منفذ 3,5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الفنلندية ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر اقتصادي يصل إلى 1,61 دولارًا.

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