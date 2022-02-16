عاصفتان تضربان بريطانيا وتهددان حركة الحياة فيها

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات من العاصفتين دادلي ويونيس اللتين ستَضربان البلاد يوميْ الأربعاء والخميس.

وقال خبراء الأرصاد إنّ العاصفة دادلي ستضرب بريطانيا يوم الأربعاء برياح تصل سرعتها لـ 110 كيلو مترساعة، وثلوج تغطي عدد من مناطق البلاد عند تصادم الضغطيْن المرتفع والمنخفض.

وأشار الخبراء إلى أن العاصفة دادلي ستضرب بريطانيا بدايةً من ساعات صباح الأربعاء، وستُؤثر على طول الساحل الغربي لإيرلندا الشمالية وبريطانيا وتعيق حركة الحياة الطبيعية، وأكدوا على أن إيرلندا ستعاني من هبوب رياح بقوة 55,3 ميلاً في الساعة، وتوقعوا هطول كميات كبيرة من الأمطار، بالإضافة لتساقط الثلوج على المرتفعات.

وقال الخبراء إن تأثير العاصفة دادلي سيستمر حتى مساء الخميس، لتدخل بعدها العاصفة يونيس.

يذكر أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيريْن بشأن الطقس أولهما كهرمائي، والثاني أصفر.

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