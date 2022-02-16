Samsung Galaxy A23 5G – تسريب عروض جديدة لهاتف سامسونج الاقتصادي المرتقب!

نعم، سلسلة Galaxy S22 هي شغلنا الشاغل في الفترة الحالية ولكن هذا لا يعني أن سامسونج لا تخطط لإطلاق مجموعة رائعة من هواتفها الاقتصادية ميسورة التكلفة خلال المرحلة المقبلة أيضاً.

يُقال أن سامسونج تعمل على مجموعة هواتف جديدة من عائلة Galaxy A التي تشتهر بالمواصفات الممتازة والسعر الرخيص وهذه الهواتف تُعرف بــ Galaxy A23 و Galaxy A33 و Galaxy A53 و Galaxy A73 وكل منهم يستهدف فئة محددة من المستخدمين.

من المحتمل أن تظهر هذه الهواتف بشكل رسمي قبل نهاية فبراير أو خلال أوائل شهر مارس. اليوم لدينا تسريب جديد من Steve Hemmerstoffer يكشف عن شكل وتصميم هاتف Galaxy A23 5G والذي يبدو أنه سيأتي بنفس المظهر المألوف الذي اعتدنا عليه مع سلسلة Galaxy A.

بناءً على التسريب، فإن الهاتف مزود بشاشة على شكل قطرة ندى من أجل كاميرا السيلفي ويحتوي على حافة سفلية سميكة. الغطاء الخلفي لهاتف Galaxy A23 5G متطابق تماماً مع هاتف Galaxy A32 الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يبلغ سمك الهاتف 8.5 مم بينما من الممكن أن يصل إلى 10.3 إذا ما تم احتساب نتوء الكاميرا الخلفية. الجانب الأيمن من الهاتف يحتوي على زر الطاقة الرئيسية ويبدو أنه يحتوي على مستشعر مدمج لبصمات الأصابع.

الحافة العلوية لهاتف Galaxy A23 5G تحتوي على الميكروفون، بينما تحتوي الحافة السفلية على مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم ومنفذ USB-C وشبكة لمكبر الصوت. على الجانب الأيسر توجد فتحة مخصصة لشرائح الخط.

المواصفات المحتملة لهاتف Galaxy A23 5G

يذكر التسريب أن الهاتف يحتوي على شاشة 6.6 بوصة ومن الواضح أنه سيأتي مُجهزاً بكاميرا خلفية رباعية تتميز بمستشعر أساسي SK Hynix بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عُمق بدقة 2 ميجابكسل.

من المحتمل أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة ميديا تيك الموجهة لهواتف الفئة المتوسطة MediaTek Dimensity 700 SoC مقترنة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت من النوع LPDDR4X مع ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت من النوع UFS 2.2.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 15 وات فقط وسيعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI 3.1 المستندة على نظام أندرويد 12.