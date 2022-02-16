حسين الجسمي يُطلق أغنية “أنتِ أعيادي”

بالتزامن مع احتفالات العالم بعيد الحب، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدةً على قناته الرسمية في يوتيوب بعنوان “أنتِ أعيادي”.

وتعاون الفنان الإماراتي في الأغنية التي أهداها لجميع العشاق مع الشاعر أسير الشوق الذي كتب كلماتها، ووليد فايد الذي قام بتوزيعها، في حين تولى مهمة تلحينها بنفسه.

ونالت الأغنية الرومانسية إعجاب عشاقه، الذين عبّروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة التي تحمل معاني عاطفية كبيرة.

من جهةٍ أخرى قام الفنان الإماراتي قبل عدّة أيام بالترويج لحفله الفني، الذي سيحييه بالكويت يوم 25 فبراير الجاري.

يُذكر أنّ حسين الجسمي طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني كأغنية دولة غرام، وأغنية ما بحبك، التي أطلقها باللهجة اللبنانية، بالإضافة لأغنية كل شيء يذكرني بك.

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