اختبار البطارية – سامسونج جالكسي S22 ألترا ضد ايفون 13 برو ماكس!

هاتف سامسونج جالكسي S22 ألترا هو درة تاج إنتاجات سامسونج من الهواتف الذكية حتى الآن كما هو الحال مع هاتف ايفون 13 برو ماكس من ابل.

وكنا في مقالة سابقة، قد قارنا الهاتفان بعضهما البعض على مستوى الأداء وظهرت بعض الفروقات بينهما. والآن في هذه المقالة سوف نتطرق إلى عمر البطارية في كلا الهاتفين وكم من الوقت يمكنها الصمود قبل أن يحتاج المستخدم إلى إعادة شحنها مرة أخرى.

يأتي هاتف ايفون 13 برو ماكس ببطارية ذات سعة 4350 ملي أمبير، وهاتف سامسونج جالكسي S22 ألترا ببطارية ذات سعة 5000 ملي أمبير مع شاشة جديدة من نوع LTPO قادرة على تقليل معدل التحديث فيها حتى 1 هيرتز حفاظاً على البطارية.

المدون التقني الشهير أرون مياني قام باختبار عمر البطارية في هواتف ايفون 13 برو ماكس وسامسونج جالكسي S22 بالإضافة إلى هواتف أخرى رائدة منافسة مثل جالكسي S21 ألترا وشاومي 12 برو وجوجل بكسل 6 برو.

لضمان نزاهة الاختبار، تم توحيد بعض العوامل كإزالة شريحة الاتصال من كافة الأجهزة وتعطيل الوضع الليلي ووضع نفس الخلفية، وإجراء نفس خطوات الاختبار من التصفح لمشاهدة الفيديو لتصوير فيديو 4K والتعديل عليه وغيرها من المهام.

وقد جاءت النتائج كالآتي بترتيب الأفضلية والعمر الأطول للبطارية:

بطارية ايفون 13 برو ماكس – 10 ساعات ونصف.

بطارية سامسونج جالكسي S21 ألترا – 8 ساعات وربع.

بطارية سامسونج جالكسي S22 ألترا – 8 ساعات وبضع دقائق.

بطارية شاومي 12 برو – 7 ساعات ونصف.

بطارية جوجل بكسل 6 برو – 7 ساعات وبضع دقائق.

نلاحظ تفوق واضح لعمر البطارية في ايفون 13 برو ماكس على جميع المنافسين بفارق ملحوظ، وهو أمر يعتبر جديد على هواتف الايفون التي عادةً ما تقدم أداء متوسطاً.

رغم يجب أن ننوه أن الهواتف السابقة عمر البطارية فيها فوق المتوسط إلى جيد وسوف تساعدك على قضاء اليوم بأكمله مع هاتف قبل أن تحتاج إلى أعادة شحنه نهاية اليوم.