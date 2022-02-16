التهاب عضلة القلب أعراضها وكيفية علاجها

عرّفت مؤسسة القلب الألمانية التهاب عضلة القلب، بأنها التهاب يصيب خلايا العضلة والأنسجة المحيطة، والأوعية الدموية التي تغذي القلب.

وأكدت المؤسسة الألمانية وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي لحدوثها، كإهمال العدوى الفيروسية كالأنفلونزا، الحصبة، الهربس، أو البكتيرية كالتهاب اللوزتين، الحمى القرمزية، الدفتيريا، بالإضافة لاتّباع أسلوب حياة غير صحي.

وقالت المؤسسة إنّ هناك عدّة أعراض تدّل على الإصابة فيها كخفقان القلب، الضغط على الصدر، تضخم الطحال والكبد، ضيق التنفس، تورم الساقين، آلام الأطراف، فقدان الشهية والوزن غير المبرر، الشعور بالتعب المستمر، وعدم القدرة على بذل مجهود.

ودعت الناس لمراجعة الأطباء فور ظهور هذه الأعراض، من أجل الحصول المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية