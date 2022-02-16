بالفيديو.. الوحوش الجليدية ظاهرة غريبة تحدث سنوياً في اليابان

تشهد جبال زاو اليابانية الواقعة بين ياماغاتا ومحافظة مياجي اليابانيتين، ظاهرةً غريبةً تحدث بشكل سنوي تُدعى الوحوش الجليدية.

وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة من اليابان أشكالاً جليدية متراصة، تبدو وكأنّها لتجمعات من الكائنات الغريبة ذات اللون الأبيض، حيث تمتد هذه الأشكال الغريبة لمسافات طويلة بسبب تراكم الجليد على أغصان الأشجار الموجودة في المكان.

ويتوافد السياح بشكل سنوي على هذه المنطقة من أجل التمتع بظاهرة الوحوش الجليدية، والتقاط الصور التذكارية.

يُذكر أنّ ظاهرة الوحوش الجليدية تحدث سنوياً في الفترة ما بين شهري يناير ومارس، بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في جبال زاو اليابانية.

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