مايكروسوفت تبدأ بإرسال تحديثات ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية، عن بدء إرسال تحديثات ويندوز 11 والتي تدعم معاينة تطبيقات الأندرويد، ومن خلال التحديث الجديد سيكون نظام ويندوز 11 قادراً على معاينة تطبيقات الأندرويد من خلال متجر أمازون، حيث سيكون هناك أكثر من 1000 تطبيق يمكن للمستخدم تجربتها على المتجر، والاستمتاع بها عبر جهاز الكمبيوتر.

وقالت الشركة الأميركية إنّ التحديث الجديد سيوفر عدداً من التحسينات، كإمكانية الوصول للمكالمات من خلال شريط المهام عبر خدمة Teams وكتهما أو مشاهدتها، بالإضافة إلى تحديث مشغل الوسائط، المذكرة، ودعم خاصية الوضع الليلي وغيرها من المزايا الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التحديث سيصل خلال الفترة المقبلة إلى المستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية، على أن يصل لاحقاً للمستخدمين في باقي أنحاء العالم.

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