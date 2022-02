عادت قناة “الوسط” الفضائية للمشاهد من تونس بحزمة من البرامج بعد عدة مشاكل مالية يقال إنها تعرضت لها القناة في بيروت والقاهرة.

وبحسب مصادر “عين ليبيا”، فإن القناة التي يملكها الإعلامي الليبي محمود شمام، تُخطط لإعادة مركزها في المشهد الإعلامي مستفيدة من التراجع في قنوات رئيسية في المشهد عقب تغير المشهد السياسي وتراجع حدة العنف السياسي والإعلامي.

وفي محاولة لمواكبة نمط الـ”فيسبوك وتويتر”، يخلو برنامج القناة من تقارير تلفزيونية تقليدية، في بادرة للاقتراب من نمط منصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على العرض المرئي بالذات، والابتعاد عن التشعب الصحفي المطول والمُمل.

وقناة “الوسط” أو “دبليو تي في” (بالإنجليزية: WTV)‏ هي قناة فضائية ليبية تابعة لمؤسسة الوسط الإعلامية بدأ بثها في 24 ديسمبر 2018، من أستديوهات “إم تي في” في بيروت؛ وتهتم القناة بعرض الأخبار والبرامج الترفيهية والثقافية والهوية الليبية، فيما بدأت القناة بثها الرسمي على مدار الساعة في 17 فبراير 2019، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير.

The post قناة «الوسط».. صياغة جديدة للأخبار بنكهة وسائل التواصل الاجتماعي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا