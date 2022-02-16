سميرة سعيد تُطلق أغنية “ما استريحتش”

أطلقت الفنانة المغربية سميرة سعيدة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية “ما استريحتش”، على طريقة اللايركس.

وتُعد هذه الأغنية سادس أغاني ألبومها الجديد إنسان آلي، وروّجت الديفا للأغنية الجديدة بتغريدةٍ على تويتر دعت من خلالها عشاقها للاستماع للأغنية الجديدة.

وأغنية” ما استريحتش” من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى.

وكانت الفنانة المغربية قد أطلقت قبل فترة أغنية “الوقت الحلو”، التي تُعد خامس أغاني الألبوم الذي تطرحه على فترات متباعدة، وقبلها طرحت أغنية مون شيري، والتي حققت نجاحاً كبيراً بفضل فيديو كليبها الذي يُحاكي أجواء الخمسينات والستينات.

يُذكر أنّ أغنية الساعة تنين بالليل، كانت أول أغاني ألبومها الجديد إنسان آلي.

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