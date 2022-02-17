عرس هندي يتحول لمأتم..والسبب بئر

تحوّل عرس هندي أقيم في إحدى قرى مقاطعة كوشيتغار بولاية أوتار براديش الهندي إلى مأتم، بعدما سقطت 13 امرأة كنّ يحضرن الحفلة في بئرٍ عميقة.

وقال مسؤول الشرطة في المقاطعة إنّ الضحايا كنّ يجلسن على لوح حديد يغطي البئر القديمة، لم يقدر على حمل وزنهن الأمر الذي أدى إلى سقوطهن.

وأسفر الحادث عن مصرع جميع النساء رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإنقاذ في إنقاذهن.

وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لهذا الحادث الذي وصفه بالمأساوي، وقال إن الإدارة المحلية ستقدم المساعدة لأهالي الضحايا.

ولا تعد هذه الحادثة المأساوية الأولى التي تشهدها حفلات الزفاف الهندية، إذ شهد عام 2017 مصرع 24 شخصًا خلال حضورهم حفل زفاف بعدما انهار جدار عليهم بسبب عاصفة.

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