سامسونغ تتصدر قائمة الشركات الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراع في 2021

تصدرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية قائمة الشركات الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراعات في العام 2021 بعدما نجحت في تسجيل 90,416 براءة اختراع منها 6,366 براءة اختراع قامت بتسجيلها في أميركا.

وجاءت الأكاديمية الصينية العلمية للعلوم في المركز الثاني عالمياً بعدما نجحت في تسجيل 78415 براءة اختراع، واحتلت شركة Media Group المركز الثالث 58,495 براءة اختراع، أما هواوي فجاءت بالمركز الرابع بـ 48,307 براءات اختراع.

وفي المركز الخامس؛ جاءت شركة الصين للبتروكيماويات 45,362، تلتها شركة البناء الحكومية الصينية بـ42715، فشركة Gree Electric بـ 42,077 براءة اختراع، فشركة IMB الأميركية بـ 41937، فشركة كانون اليابانية بـ 40706 براءة اختراع، واختتمت شركة باناسونيك قائمة العشرة الأوائل بتسجيلها 37,538 براءة اختراع.

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