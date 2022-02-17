ماجد المهندس يطلق أغنية قررت أسولف

واصل الفنان العراقي ماجد المهندس نشاطه الفني وأطلق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على قناة روتانا في موقع يوتيوب بعنوان قررت أسولف.

وحظيت الأغنية بعدد مشاهدات كبير خلال عدّة ساعات من طرحها على يوتيوب، حيث عبّر عشاق النجم العراقي عن إعجابهم بها.

وأغنية قررت أسولف من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، وإخراج بسام الترك وإنتاج روتانا.

وكان الفنان العراقي قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالميني ألبوم الذي أطلقه والذي ضم 4 أغنيات هي: مشتاقلك التي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة، منبعد وبنقسى، لو سأل، ويا هلا ويا مرحبا.

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