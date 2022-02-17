العرج لدى الأطفال دليل على الإصابة بهذه المتلازمة

دعا المركز الألماني لجراحة العظام الأهالي للانتباه لعرج الأطفال، وقال إنّ العرج قد يكون دليلاً على إصابتهم بمتلازمة ليغ- كالفيه-بيرتيس الخطيرة (الداء الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ).

وعرّف المركز هذه المتلازمة بنخر يصيب رأس الفخذ، ويحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى رأس الفخذ، الأمر الذي يتسبب بتشوهه.

وحدد المركز أعراض هذه المتلازمة بالعرج، آلام الفخذ والركبة، قيود الحركة عند الوقوف والمشي، بالإضافة لضمور عضلات الفخذ.

وأكدّ إمكانية تشخيصها من خلال إجراء فحوصات بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال المركز الألماني إن علاج هذه المتلازمة يتم من خلال استخدام الأجهزة الطبية لتقويم العظام، العلاج الطبيعي، وممارسة الرياضات الصديقة للمفاصل كالسباحة، والفروسية، وفي الحالات المستعصية يتم اللجوء للجراحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية