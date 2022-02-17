أجهزة ايباد برو 2022 – ما الذي نتوقعه؟

ابل سوف تكشف عن إصدارات جديدة من ايباد برو لاحقاً خلال عام 2022 وفي هذا المقال سوف نستعرض أبرز التوقعات لتلك الإصدارات.

شاشة Mini LED

مثل العام الماضي سوف تأتي سلسلة ايباد برو من ابل بشاشة من نوع Mini LED الجديدة الأكثر تطوراً ذات السطوع العالي ودقة الألوان الكبيرة وكذلك الاستهلاك المعتدل للطاقة.

يتوقع أن تتواجد هذه الشاشة في الإصدار الأكبر والأصغر معاً ولا تقتصر على الإصدار الاكبر من الايباد برو.

معالج ابل M2

معالج ابل M2 سيكون الجيل الثاني من معالجات ابل لأجهزة ماك وايباد برو، وينتظر أن يقدم أداءً راقياً مثل الجيل الأول مع تحسينات تشمل زيادة تردد المعالج الرئيسي وزيادة مفاءة معالج الرسوميات وقدرات أكبر في تعديل وتحرير الفيديو مع الحفاظ على استهلاك أقل للطاقة.

المزايا الجديدة

على مدار الأشهر الأخيرة ثارت شائعات كثيرة حول المزايا المحتمل قدومها في أجهزة ايباد برو لعام 2022 وكان في مقدمة ذلك الحديث عن ميزتين هامتين للشحن والبطارية.

الميزة الأولى هي خاصية الشحن اللاسلكي MagSafe والتي قدمتها ابل لأول مرة مع هواتف ايفون 12 وهي تعتمد على شواحن تلتصق مغناطيسياً بالجهاز، أما الميزة الثانية فهي الشحن اللاسلكي العكسي والذي يجعل جهاز الايباد قادراً على شحن أجهزة ابل الأخرى مثل ساعة ابل والايفون وغيرهم.

ربما بالتوازي مع أجهزة ايباد برو القادمة، تكشف ابل عن قلم جديد Apple Pencil سواء أكان إصدار جديد أو فقط لون جديد، ربما أسود بجانب اللون الأبيض.

من المتوقع الإعلان عن أجهزة ايباد برو خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.