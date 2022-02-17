إنتل تستحوذ على شركة لصناعة المعالجات مقابل 5,4 مليارات دولار

في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في سوق المعالجات والشرائح؛ أعلنت شركة إنتل الأمريكية الرائدة في هذا المجال استحواذها على شركة Tower Semiconductor في صفقة بلغت قيمتها 5.4 مليارات دولار.

وتبلغ قيمة شركة Tower Semiconductor التي تنتج أنواع مختلفة من شرائح المعالجات لمختلف أنواع الشركات، كشركات صناعة السيارات، بالإضافة لمصنعي المعدات الطبية والصناعية حوالي 3,6 مليارات دولار.

وتملك الشركة 7 منشآت تصنيع ترتكز في عدّة دول كإيطاليا، أميركا، واليابان، وتنتج شرائح بحجم 6، 8، و12 بوصة.

وبحسب التقارير؛ فإن عمليات التصنيع التي تستخدمها هذه الشركة غير متطورة، لكن الرقائق التي تصنعها لا تحتاج لأي تحديثات.

يذكر أن التسريبات الواردة من شركة إنتل أكدت استعداد الشركة الأميركية للاستحواذ على شركة أخرى أكبر من Tower Semiconductor، هي شركة Global Foundries في صفقة يتوقع أن تصل قيمتها لـ30 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية