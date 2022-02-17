بعمر بطارية يمتد لثلاث أيام – نوكياً تطلق هاتفها الاقتصادي Nokia G11

بمجرد أن أعلنت شركة نوكيا عن هاتف Nokia G21، قامت الشركة أيضاً بكشف النقاب عن هاتف Nokia G11 وبما أنه ينتمي إلى سلسلة Nokia G فمن المؤكد أنه عبارة عن هاتف اقتصادي ميسور التكلفة يستهدف أصحاب الميزانيات المحدودة.

شاشة 90Hz وكاميرا خلفية ثلاثية على Nokia G11

يتشارك الهاتف الجديد في عدد كبير من المواصفات مع هاتف Nokia G21، كما أنه يأتي بتصميم متطابق معه بشكل كبير. الهاتف الجديد يمتاز بوزن خفيف ويتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بداخل شق على شكل قطرة ماء.

بناءً على مواصفات الهاتف المكتوبة على صفحة الهاتف الرسمية، يمتاز هاتف Nokia G11 بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة ودقتها 1600×720 بكسل بمعدل تحديث 90Hz.

على الجانب الخلفي للهاتف توجد جزيرة الكاميرا الخلفية التي تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل مصحوباً بعدستين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجابكسل على شكل قطرة ماء.

يستخدم الهاتف نفس شريحة المعالجة التي رأيناها على Nokia G21 وهي شريحة Unisoc T606 وبالتأكيد هذه الشريحة ستقدم أداء أفضل من شريحة Helio G35 التي جاء بها هاتف العام الماضي.

للأسف الشديد، قد يكون العجز الوحيد الواضح في المواصفات يبرز من ذاكرة الوصول العشوائي، حيث يحتوي الهاتف على ذاكرة رامات بسعة 3 جيجابايت فقط، ولديه ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

قد تكون مساحة التخزين قليلة جداً على حجم الوسائط التي نتعامل معها في الوقت الحاضر، ولكن لحسن الحظ، يحتوي هاتف Nokia G11 على فتحة توسعة لبطاقة microSD بحيث يمكن زيادة المساحة التخزينية حتى 512 جيجابايت كحد أقصى.

نوكيا تتعهد بتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 بشكل مُسبق، ولكن تتعهد الشركة بتوفير تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل والدعم بالتحديثات الأمنية لمدة ثلاث سنوات.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية عملاقة سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ولكن الأخبار السيئة هي أن الهاتف يأتي مُرفق بشاحن بقدرة 10 وات فقط. هذا يعني أنك مُضطر على شراء شاحن منفصل 18 وات إذا كنت تريد الاعتماد على أعلى سرعة شحن مدعومة.