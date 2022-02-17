عمرو يوسف يؤكد غيابه عن الموسم الرمضاني

أكدّ الفنان المصري عمرو يوسف غيابه عن الموسم الرمضاني القادم، وبرر الأمر بانشغاله بعددٍ من الأعمال خلال الفترة الماضية.

وقال الفنان المصري في مقابلة إعلامية إنّه سيغيب عن رمضان 2022 بسبب مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض، وشاركه بطولتها الفنان حسن الرداد، بالإضافة لتصويره مسلسل وعد الشيطان، وتحضيره لتصوير فيلم شقو.

وأشار الفنان المصري إلى أنّه بدأ التحضير منذ الآن للأعمال التي سيشارك فيها في الموسم الرمضاني بعد القادم.

وكشف عمرو يوسف عن موعد عرض مسلسل وعد الشيطان، وقال إنّ المسلسل سيعرض في مايو القادم عبر منصة شاهد، وأوضح بأنّ العمل يطرح سؤالاً مهماً وهو ما الشيء الذي أنتَ مستعدٌ لعمله من أجل من تحب؟ وما تبعات ذلك عليك.

يذكر أنّ مسلسل وعد الشيطان سيتألف من 6 حلقات، وسيشهد مشاركة نخبة من النجوم أمثال عمرو يوسف، وعائشة بن أحمد وغيرهم.

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