أوبو تُعلن عن تعاونها مع شركة Hasselblad قبل عقد مؤتمرها التالي!

تعاونت شركة OnePlus العام الماضي مع الشركة الرائدة للبصريات Hasselblad من أجل تحسين قدرات التصوير الفوتوغرافي في سلسلة OnePlus 9 التي تم إطلاقها العام الماضي وكذلك من أجل هاتف OnePlus 10 Pro الذي لم يصل إلى الأسواق العالمية بعد.

وخلال الفترة الماضية ترددت الكثير من الشائعات التي تفيد بأنه من المحتمل أن تدخل شركة أوبو – Oppo في شراكة مع شركة Hasselblad من أجل تحسين قدرات التصوير المخصص في سلسلة هواتفها التالية Find X5. واليوم لدينا بالفعل تأكيد رسمي على هذه الشراكة.

أوبو تُعلن عن تعاونها مع شركة Hasselblad

أكدت مؤخراً شركة أوبو بأنها عقدت اتفاقية مع شركة Hasselblad متشابهة مع نفس الاتفاقية التي وقعتها شركة OnePlus العام الماضي مع الشركة المعنية والتي تمتد فترتها لمدة ثلاث سنوات، وهذا هو بالفعل ما فعلته شركة أوبو.

الأمر لا يستدعي الاستغراب وكان متوقعاً بالفعل، فمع كم التسريبات الهائلة التي تعرضت لها سلسلة Oppo Find X5 والتي كشفت عن تفاصيل كثيرة حول مواصفات الهاتف تم التأكيد على وجود شعار العلامة التجارية الخاص بشركة Hasselblad على هواتف السلسلة الجديدة.

أيضاً دعونا نتذكر أن كل من شركة أوبو وشركة ون بلس هما شركتنا شقيقتان تابعتين للواء الشركة الصينية الرائدة BBK Electronics، لذا، فالأمر طبيعي وليس مفاجئاً.

وقالت شركة أوبو أن الهدف من التعاون مع شركة Hasselblad كان من أجل مواصلة تطوير حلول التصوير المتقدمة الخاصة بهواتفها الرائدة، حيث تتطلع أوبو للاستفادة من معايرة الألوان الطبيعية التي تقدمها شركة Hasselblad والتي عززت من قدرات كاميرا هواتف OnePlus.

بالتأكيد وكما هو متوقع، سوف تستفيد سلسلة هواتف أوبو التالية “هواتفها الرائدة” من الشراكة مع Hasselblad وستحصل هذه الهواتف على ثمار هذا التعاون بشكل واضح.

سلسلة Oppo Find X5 بوحدة معالجة عصبية رائدة

أيضاً من المفترض أنه سيتم تزويد هاتف Oppo Find X5 Pro بوحدة معالجة عصبية جديدة تم تطويرها على يد شركة أوبو والتي من شأنها تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي المخصص بشكل كبير – نتحدث عن شريحة Marisilicon X NPU والتي نتوقع رؤيتها أيضاً في هاتف OnePlus 10 Ultra القادم.

في ديسمبر العام الماضي، أعلنت شركة أوبو أنها تمكنت من تطوير وحدة معالجة عصبية جديدة باسم Marisilicon X بدقة تصنيع 6 نانوميتر من أجل تعزيز قدرات التصوير الفوتوغرافي.

بناءً على تصريح أوبو فإن الشريحة الجديدة من شأنها توفير نطاق ديناميكي فائق يبغ 20bit والقدرة على معالجة الصور بتنسيق RAW في الوقت الفعلي وتعزيز وضح RGBW المُحسن.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل وحدة المعالجة العصبية تلك على إتاحة القدرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمساعدة وضع الذكاء الاصطناعي الليلي عالي الجودة والقدرة على المعاينة المباشرة في الوقت الفعلي على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

نتوقع رؤية وحدة Marisilicon X NPU لأول مرة في سوق المستهلك على هواتف أوبو الرائدة التالية “Find X5” ومع ذلك لسنا متأكدين مما إذا كانت أوبو تخطط لجعلها حصرية على هاتف Find X5 Pro فقط أن سيتم تدشينها في جميع طُرز العائلة.

على كل حال، ستضح الأمور بشكل كبير بمجرد إعلان شركة أوبو عن السلسلة الجديدة خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2022 المتوقع أن ينعقد في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري.