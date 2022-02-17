دار سوذبيز تستعد لبيع أكبر ماسة زرقاء

تستعد دار سوذبيز هونغ كونغ للمزادات، لعرض الماسة De Beers Cullinan Blue التي تُعد أكبر وأثمن ماسة زرقاء في العالم للبيع، في مزادٍ علني سيقام في أبريل القادم.

وقالت دار المزادات إنّ الماسة اكتشفت في العام 2021 في منجم كالينان الواقع في جنوب أفريقيا، والذي يعدّ من المصادر القليلة للماس الأزرق في العالم.

وتوقع المدير العام لدار المزادات في هونغ كونغ، أن تُحطّم الماسة الضخمة عيار 15.1 قيراط الأرقام القياسية لبيع الألماس، وأن يتجاوز سعرها حاجز الـ48 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أنّ منجم كالينان شهد اكتشاف أضخم وأغلى الماس في العالم، ففي العام 1905 عثر فيه على ماسة ضخمة بلغت 3.106 قيراط، بالإضافة للماسة Blue Moon Of Josephine التي اكتُشفت عام 2015، وتحمل الرقم القياسي لأعلى سعر للقيراط، بعدما بيعت بأكثر من 48 مليون دولار أمريكي.

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