ارتفاع مياه البحار خطر يهدد أمريكا

حذّرت دراسة أمريكية أجرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، من ارتفاع مستويات البحار على السواحل الأمريكية خلال السنوات القادمة بسبب التغير المناخي.

وتوقعت الدراسة زيادة مستويات المياه على السواحل الأمريكية بنسبة 25 لـ30 سم، خلال الـ30 عاماً القادمة.

وأشارت إلى أنّ السنوات القادمة ستشهد زيادة عدد مرات غمر الشواطئ الأمريكية بالمياه خلال العواصف، بالإضافة إلى زيادة الفيضانات الناجمة عن أمواج المد.

وأكدت نيكول لوبوف مديرة قسم المحيطات في الإدارة الوطنية، زيادة الفيضانات المدمرة بشكلٍ كبيرٍ حتى العام 2050، وقالت إنّ العقود المقبلة ستشهد ارتفاعاً مؤكداً بمستويات البحار في كافة أنحاء العالم، مهما حاول البشر الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

يُذكر أنّ جينا مكارثي مستشارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إنّ هذه البيانات تؤكد أزمة المناخ التي تحدّث عنها الرئيس، ودعت العالم للتكاتف من أجل وضع حدٍ لها.

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