هواتف ايفون 14 برو قد تأتي بأكبر ذاكرة عشوائية منذ سنوات!

هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس قد تأتي بأكبر ذاكرة عشوائية لها منذ سنوات والتي قد تصل إلى 8 جيجابايت بحسب ما جاء في وسائل إعلام محلية كورية.

بحسب التقارير الكورية، فإن ابل قد أقرت زيادة حجم الذاكرة العشوائية في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس وأن عمليات الإنتاج الكبرى سوف تتسارع في الفترة القادمة.

مجموعة Haitong International المالية هي الأخرى – و تحديداً محللهم المهتم بشئون ابل Jeff Pu – كانت قد توقعت رفع حجم الذاكرة العشوائية في هواتف ايفون 14 برو إلى 8 جيجابايت.

جدير بالذكر أن هواتف ايفون 12 برو وايفون 13 برو (ومعها بالطبع إصدارات ماكس) تحمل ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت فقط.

نظام تشغيل iOS يختلف عن أنظمة الأندرويد في استهلاك الذاكرة العشوائية ولذا فإن حجم الذاكرة العشوائية يختلف اختلافاً كبيراً بين هواتف الايفون وهواتف الأندرويد من الفئة الراقية.

ابل لم تدخل يوماً في منافسة أرقام الذاكرة العشوائية مع منافسيها من شركات الأندرويد، ففي الوقت الذي كانت تلك الشركات تطرح هواتفها بذواكر عشوائية تصل أحياناً إلى 12 جيجابايت كانت هواتف الايفون يتم طرحها بذواكر عشوائية 4 أو 6 جيجابايت.

جدير بالذكر أن هاتف سامسونج جالكسي S22 (الإصدار الأساسي في السلسلة) يأتي بذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بهواتف ايفون 14 العادية وليست إصدارات برو، فسوف ترتفع حجم الذاكرة العشوائية إلى 6 جيجابايت بدلاً من 4 جيجابايت بحسب تسريبات سابقة.

على ذكر الأرقام والتحسينات الأخرى، أفادت مصادر أخرى أن هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس أيضاً سوف تحمل كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة بدلاً من 12 ميجابكسل منذ iPhone 6s.